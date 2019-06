A Bagnolo Mella grande emozione per la Partita del cuore dedicata ad Alessandro.

Bagnolo in campo per Alessandro

Grande emozione a Bagnolo Mella con la partita del cuore dedicata quest’anno ad Alessandro Beduschi, il ragazzo che il 25 settembre 2015 venne investito da un treno, subendo gravi conseguenze: oggi infatti vive in uno stato vegetativo permanente. Il programma, nella location dello stadio comunale di viale Stazione, ha visto prima scendere in campo le formazioni degli Esordienti della Fionda Bagnolo, del Real Capriano e del San Paolo per il memorial Ennio Perotti e poi gli Over 35 di Bagnolo, gli Amatori di Bagnolo e gli Amatori dell’Atletico Flero per il memoriale Nicola di Gioia. “Non ci aspettavamo così tanta gente – hanno commentato gli esponenti del Comitato della Partita del Cuore – Bagnolo Mella ha dimostrato di avere grande cuore”.

