La Pro Loco, in collaborazione con l’associazione Bagnolo Cross e l’oratorio, ha donato un defibrillatore alla comunità. Oggi è avvenuta l’inaugurazione del dispositivo salvavita, posizionato all’ingresso del Conad in via Maestri del Lavoro 2. Questo defibrillatore, a differenza dei due precedenti donati dall’associazione, sarà a disposizione di tutti e per questo motivo è stato posizionato in un luogo accessibile a tutti.

“Dopo un’attenta ricerca e una valutazione in merito all’identificazione del luogo più idoneo al posizionamento del defibrillatore, è stato scelto il parcheggio antistante il Conad sia per la numerosa affluenza all’attività commerciale stessa sia per la vicinanza alla strada provinciale – ha sottolineato la presidente della Pro Loco, Laura Boldini – Va sottolineato che nello stesso parcheggio si trova anche la farmacia comunale che si è resa disponibile a collaborare al fine di un corretto utilizzo e una corretta manutenzione del defibrillatore”.

