Gli agricoltori, con i loro trattori, hanno celebrato la Giornata del Ringraziamento a Bagnolo Mella.

Giornata del Ringraziamento

Una Giornata del ringraziamento fredda, ma non per questo meno sentita. Domenica gli agricoltori bagnolesi si sono dati appuntamento al parcheggio di via Giovanni XXIII e da li hanno fatto partire il loro corteo con i trattori in direzione piazza IV Novembre. A seguire c’è stata poi la Messa e la Giornata si è conclusa con la benedizione dei trattori e dei mezzi agricoli. All’avvenimento hanno partecipato in massa i cittadini che hanno assistito alla tradizionale sfilata dei trattori per le vie del paese.

