Stamattina la prima conferenza stampa per la presentazione ufficiale della 70esima edizione della fiera di Orzinuovi a Palazzo Pirelli a Milano, sede del Consiglio Regionale della Lombardia.

Temi

Cos’è, com’è stata strutturata, il suo valore simbolico e l’invito al miglioramento con uno sguardo alla fiera del presente e uno a quella del futuro, i temi snocciolati durante la mattinata dai relatori.

Un momento di confronto, quello di stamattina, che ha visto imprenditori, espositori, associazioni orceane riunite presenti per ascoltare i relatori: Eugenio Massetti (presidente di Confartigianato),

Ettore Prandini (presidente di Federazione Coldiretti), Tonino Zana ( presidente di Nuova Orceania), Simona Trioni ( consigliere regionale Lombardia per Forza Italia), Andrea Ratti ( sindaco di Orzinuovi), Gianpietro Maffoni ( senatore della repubblica per Fratelli d’Italia),

Federica Epis ( consigliere regionale Lombardia per Lega Nord) ,

Oscar Scalmana ( vice presidente di Confagricoltura).

«Sono orgogliosa di aver dato al mio paese la possibilità di essere rappresentato in Regione per questa occasione che, per noi orceani, è da sempre un punto di riferimento » ha sottolineato Federica Epis.

L’articolo completo di interviste su Manerbioweek in edicola venerdì