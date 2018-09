Una giornata ricca di emozioni

50 chilometri per l’Avis di Manerbio

Ben 52 equipaggi sono accorsi dalla provincia di Brescia e da quelle vicine per partecipare all’evento 5o chilometri per l’Avis. Un raduno di auto, moto e vespe storiche che hanno percorso un anno per ogni singolo anno della storia avisina locale nata nel 1968.

Il percorso di 50 chilometri per l’Avis ha attraversato i quattro Comuni che compongono la sezione manerbiese dell’intercomunale: Bassano, San Gervasio e Alfianello. Non è mancato un saluto alla sagra bassanese di San Michele, alla sezione Aido di Verolanuova presente in piazza della Libertà per promuovere il dono e alla sezione locale Avis e all’oratorio di Chiesuola.

Pranzo

Al termine del giro tra le architetture rurali tipiche della Bassa bresciana e delle caratteristiche piazze dei paesi bassaioli i partecipanti hanno potuto vivere un momento conviviale presso l’oratorio di Alfianello.

Tra i mezzi iscritti hanno presenziato anche vetture che hanno preso parte a delle edizioni della Mille Miglia.