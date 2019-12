10eLotto: vinti 50mila euro a Cologne. Il fortunato ha centrato una combinazione di nove numeri in un’estrazione istantanea con formula Oro.

10eLotto a Cologne

Il 10eLotto per il concorso di ieri ha regalato una vincita da 50mila euro a Cologne. La dea bendata ha colpito ancora. Il fortunato ha centrato una combinazione di nove numeri in un’estrazine istantanea con formula Oro. Il Lotto tradizionale ha invece regalato (come riporta l’Agenzia Agimeg) una quaterna da 21.660 euro a San Marzano, in provincia di Taranto.

Complessivamente il concorso di ieri ha dispensato premi per 36,5 milioni di euro, le vincite centrate dall’inizio dell’anno superano i 5,3 miliardi di euro.

