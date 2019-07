Venerdì 5 luglio 2019, a Gornate Olona (Varese) si terrà la diciannovesima Conferenza Nazionale dei Piccoli Comuni Anci. Il presidente Brivio: “Le sfide da affrontare sui territori siano centrali nella vita del Paese”.

Il Presidente di Anci Lombardia Virginio Brivio parteciperà, venerdì 5 luglio, alla XIX Conferenza Nazionale dei Piccoli Comuni Anci che si terrà a Gornate Olona (VA). L’evento, organizzato da Anci Nazionale con il supporto di Anci Lombardia, per quest’anno, ha scelto lo slogan “Noi siamo piccoli ma…Facciamo grande l’Italia”.

“Evitare lo spopolamento, creare condizioni organizzative migliori, favorire gli investimenti. Sono tutte attività che richiedono la convergenza di più risorse. Siamo impegnati in molte iniziative a sostegno dei piccoli Comuni: dalla formazione, alla consulenza nella gestione dei servizi sino alle opportunità che arrivano dai fondi europei – ha sottolineato Brivio invitando i sindaci dei piccoli centri lombardi a partecipare – Di questi temi e di molto altro discuteremo a Gornate Olona interloquendo non solo con i rappresentanti del governo ma anche con esponenti della società civile e del mondo dell’economia. Perché le sfide da affrontare non siano un problema solo di alcuni amministratori ma centrali nella vita del Paese”.