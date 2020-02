Appuntamento presso la Sala Consiliare del Comune

La Rappresentanza a Milano della Commissione europea e il Dipartimento Europa di ANCI Lombardia hanno avviato una collaborazione proponendo ad alcune pubbliche amministrazioni del Nord Italia l’organizzazione di “Consigli comunali sull’Europa”, aperti al pubblico e impostati secondo la campagna della Commissione europea “Citizens’ Dialogues – Dialoghi con i cittadini”, per la diffusione agli amministratori locali e alla cittadinanza di una maggior conoscenza delle politiche e dei processi europei.

Il Comune di Pioltello ha colto l’occasione e insieme alla Commissione europea e ANCI Lombardia terrà questa sera, mercoledì 12 febbraio, un Consiglio comunale aperto ai cittadini per discutere su temi dedicati all’Europa.

L’evento si terrà alle ore 20.30 presso la Sala Consiliare del Comune di Pioltello, Via Carlo Cattaneo, 1.

Sarà un’occasione per dibattere, con domande e risposte, sulle attività dell’Unione europea in modo divulgativo, aperto e colloquiale, sia per rispondere agli interrogativi dei cittadini, sia per fornire un’informazione corretta e non “fake” sulle politiche dell’Unione, in particolare su quelle che riguardano direttamente i cittadini.