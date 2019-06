Rafforzare le competenze dei Comuni che si aggregano e permettere loro di cogliere le grandi opportunità messe a disposizione dalla programmazione e dai finanziamenti comunitari. Anci Lombardia è l’ente capofila del progetto “Lombardia Europa 2020” con l’ambizioso obiettivo di promuovere la costituzione di Servizi d’Europa d’Area Vasta (Seav) quali unità organizzative in grado di favorire la gestione associata delle politiche, dei servizi e dei fondi europei.

A guidare questa nuova sfida è Egidio Longoni, vice segretario della “casa dei Comuni”, ma soprattutto project manager di “Europa Lombardia 2020”.

«Si tratta di uno sforzo operativo molto importante per lo sviluppo delle capacità amministrative degli enti locali, soprattutto in un periodo in cui le risorse a disposizione sono scarse, non solo quelle finanziarie ma anche quelle umane», esordisce Longoni.