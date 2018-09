Vittorio Buffoli: ultimo saluto al grande compositore clarense. Una folla di gente ha voluto salutare il musicista nella chiesa di Santa Maria.

Ultimo saluto a Vittorio Buffoli

Una perdita enorme la sua, ma Vittorio Buffoli vivrà sempre nella sua musica. Celebrati oggi pomeriggio nella chiesa di Santa Maria i funerali del noto compositore clarense. Una folla composta ha voluto dargli l’ultimo saluto e stringersi intorno alla moglie Luciana e i figli Lorenzo e Maria. Buffoli, che non ha mai cercato la notorietà, ha composto per i più grandi artisti della musica italiana come Mina, sua fedele amica.