Viabilità in tilt per il maltempo: chiusi ponti e sottopassi

Viabilità in tilt per il maltempo: chiusi ponti e sottopass. L’allerta meteo sta piegando la Bassa, la Franciacorta e il Sebino. Attenzione in macchina se state tornando a casa.

Sottopassi e ponti sotto assedio. A Chiari grazie all’intervento di operatori e Protezione civile, tutti i sottopassaggi sono al momento stati ripristinati. Lo stesso non si puo dire a Erbusco, dove la situazione resta critica, così come a Rovato dove il Comune ne ha comunicato la chiusura. Disagi anche tra Cologne e Coccaglio. Palazzolo resta allagata e si teme per l’esodazione (così come a Pontoglio).

A Castegnato è caduto un albero in viale della stazione che impedisce il passaggio, anche a Mairano ci sono diversi alberi in mezzo alla strada

Alberi caduti anche in via Roma a Roncadelle

Il Mella

Disagi registrati anche tra Capriano e Azzano. Entrambi i ponti sul Mella sono stati chiusi. Anche la zona della Bassa sta vivendo momenti davvero critici. L’acqua sta creando enormi disagi.

La viabilità è ovunque rallentata. Siete pregati di prestare attenzione alla guida.

