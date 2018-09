Una mano sul Cuore 2.0 ritorna l’iniziativa dell’ambulanza di Trenzano

L’evento

Dopo la corsa dedicata al sostegno del gruppo volontari dell’ambulanza, la “Red Marathon 2018” tornano gli eventi di formazione dedicati alla salute e alla prevenzione in paese.

In tanti, quasi cento provenienti dal paese e dai dintorni, hanno risposto presente al corso. Domenica 9, mentre piazza delle Libertà era riempita dalle attività commerciali e sportive, in piazza del Volontario si tenevano le inizative legate all’evento «Una mano sul Cuore 2.0». Istruttori, personale certificato e esperti volontari vicini all’ambulanza trenzanese hanno formato i tanti presenti ad imparare l’uso del defibrillatore e le manovre cardiache.

Il corso

Il corso era rivolto a tutti coloro che volevano imparare le tecniche di rianimazione cardio-polmonare con uso del defibrillatore semiautomatico. In diversi, già in possesso del corso, hanno comunque voluto aggiornare le tecniche e rinnovare l’allenamento a questa tipologia di soccorso.

Le altre iniziative dell’ambulanza

Le iniziative però non si fermano e non si fermano neppure i corsi di formazione dedicati ai trenzanesi e ai cossiranesi. Tre le date ancora in calendario con il gruppo dei volontari, dove l’attenzione e la formazione al soccorso saranno condivise con i genitori e con coloro che hanno a che fare con i più piccoli. Questa sera (venerdì 14) si terrà all’auditorium «Tullio Padovani» la prima serata dell’iniziativa del corso di rianimazione e di disostruzione di infanti e bambini. Inizio previsto alle 20.30. Le altre date saranno, sempre al medesimo orario, giovedì 20 settembre e lunedì 24. I corsi per i soccoritori volontari, inizieranno invece, lunedì 1 ottobre.

Servizio civile

Resta ancora attivo il posto in ambulanza con il bando del servizio civile giovani, dedicato ai ragazzi dai 18 ai 28 anni.