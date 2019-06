Una caduta e un infortunio a Montichiari, ma anche qualche intossicazione e malore in Provincia. Ecco gli interventi di questa notte.

Una caduta e un infortunio

Doppio codice giallo. Meno di mezz’ora fa, una 25enne é caduta al suolo in via San Bernardino. I soccorritori sono ancora in azione. Poco dopo l’alba invece, una 28enne é stato vittima di un infortunio in impianto lavorativo a Calcinato. In via Statale 11 è arrivata anche l’ Asst del Garda insieme ai carabinieri e ai soccorritori. É stata trasportata in codice verde.

Altri interventi

Non sono mancati interventi a Brescia cittá, ma è stata registrata anche una intossicazione etilica a Castegnato e un ‘non noto’ in un impianto sportivo di Toscolano. Coinvolta una donna di 59 anno in via Golf. É stata trasportata in codice verde.

TORNA ALLA HOME