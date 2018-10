Trenzano in festa con i nonni e le nonne al Don Bosco

Domenica di festa

Come ogni anno la comunità ha festeggiato i nonni e le nonne del paese in concomitanza con la ricorrenza della festa dei nonni. Domenica 14 è stata organizzata una festa con un pranzo nella hall del teatro parrocchiale di via Castello.

Presente l’amministrazione

A festeggiare con i rappresentanti della terza età anche l’Amministrazione, il sindaco Italo Spalenza e l’assessore Antonella Tomasoni. Dopo la Santa Messa, grazie alla collaborazione della sezione locale dell’Avis di Trenzano, i festeggiati hanno concluso la giornata con il pranzo in compagnia all’oratorio.

Come ogni anno la manifestazione si ripete per un momento di condivisione tra i presenti, lo staff dell’oratorio, i volontari, le associazioni e gli anziani trenzanesi.