Travagliato piange il fabbro 50enne sconfitto dalla malattia. Domani, mercoledì, alle 16 nella parrocchiale ci saranno i funerali di Massimo Bolometti.

Cordoglio e lacrime a Travagliato per Massimo Bolometti. Il 52ene si è spento dopo aver lottato contro una lunga malattia debilitativa. In molti, in città, lo hanno ricordato come “un uomo benvoluto da tutti per via del suo carattere amichevole e affabile”. Era conosciuto da molti per la storica bottega in via Cantarane. Bolometti, infatti, era un fabbro abile e apprezzato, un vero punto di riferimento per la comunità travagliatese.

Il funerale si terrà domani, mercoledì, alle 16 nella parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo.

