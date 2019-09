Tragedia a Chiari per un 81enne che è venuto a mancare a seguito di un incidente domestico. Tullio Valesi, questo l’uomo rimasto coinvolto nella tragedia, classe 1937, sembra che stesse svolgendo alcuni lavoretti sul tetto quando è avvenuta la caduta.

La tragedia

L’evento è avvenuto circa due ore fa, in via Po, è caduto da una altezza di circa 3 metri e mezzo. Nulla da fare per l’uomo, trovato dalla moglie con la figlia al rientro a casa.

Sul posto, oltre ai carabinieri, anche ambulanza e auto medica che hanno cercato di fare il possibile per salvare la vita all’anziano clarense, senza purtroppo riuscirci

