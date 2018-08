Tentato furto a Brandico: ma i proprietari sono rientrati in casa mettendo in fuga i ladri.

Attimi di paura per alcuni cittadini residenti a Brandico che, pochi giorni fa, si sono quasi trovati faccia a faccia con alcuni ladri. Un tentato furto con scasso si è infatti verificato giovedì sera in via Camillo Tarello. I più piccola delle figlie dei proprietari, rientrata, ha notato che qualcosa non andava e chiamato aiuto, mettendo in fuga i malviventi.

