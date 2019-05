Tempesta di grandine si abbatte su Capriano: nella Bassa si registrano i primi danni del maltempo.

Tempesta di grandine

Orti, aiuole e giardini distrutti dalla grandine. I primi danni della tempesta di acqua e vento che si sta abbattendo sul territorio si sono registrati proprio a Capriano, dove i cittadini hanno fatto i conti con una violenta grandinata. Dopo la bomba d’acqua di fine ottobre e la palestra scoperchiata dal vento pochi mesi fa, ecco un nuovo capitolo formato dal maltempo. Chicchi grandi come caramelle, che in mezzo a vento, pioggia e fulmini hanno coperto strade, fiori e coltivazione come un tappeto nevoso.

