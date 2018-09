Si è tenuta stamattina a Flero la conferenza stampa

Giovedì inizia la 4a stagione teatrale

Grande l’entusiasmo e alta l’aspettativa dei fleresi per la stagione teatrale 2018-2019 e di certo il programma non li deluderà. Da settembre di quest’anno sino ad aprile del prossimo una fitta agenda di proposte che spaziano da spettacoli a concerti a laboratori, che avranno come filo conduttore la musica.

Fieri e orgogliosi dei risultati in termini di presenze dello scorso anno sono stati il direttore artistico del teatro “Le Muse” Sergio Mascherpa e l’assessore alla Cultura del Comune di Flero Elena Franceschini.

“L’obiettivo è avvicinare ed appassionare sempre più persone, di ogni età, alla cultura, e il teatro con la sua programmazione all’avanguardia è l’occasione giusta. Sempre più in aumento il numero di fleresi che frequentano Le Muse, ne siamo orgogliosi. Un’opportunità permetterà loro anche di salire sul palco grazie ai corsi di formazione teatrale per grandi e piccini” ha commentato l’assessore Franceschini.

La struttura ospita circa trecento poltrone e lo scorso anno sono state innumerevoli le serate in cui si è verificato il sold-out, grazie a un cartellone che ha saputo coniugare eventi di promozione e di valorizzazione della tradizione, spettacoli per bambini, concerti, ma anche momenti di riflessione su temi d’attualità come la violenza sulle donne e il femminicidio.

Sempre più spettacoli gratuiti o a prezzi agevoltati

La maggior parte della prossima programmazione è gratuita grazie anche al sostegno dei principali sponsor, che l’assessore ha ringraziato. Inoltre per i pochi appuntamenti a pagamento i residenti a Flero avranno un’ulteriore possibilità: lo sconto grazie ad una card da richiedere in biblioteca.

Tra le date più significative in programma, oltre allo spettacolo “Novecento” con Sergio Mascherpa, opera di Alessandro Baricco e regia di Anna Meacci, in scena giovedì 13 settembre (come apertura della stagione) e venerdì 14, saranno immancabili il “Memorial Flerese” in ricordo di amici musicisti scomparsi del 28 settembre e il festival bandistico di Flero del 7 ottobre.