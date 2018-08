L’oratorio di Trenzano non si ferma nemmeno in estate

Tante le proposte

Dai primi giorni di giugno fino a oggi, sono tanti gli appuntamenti che hanno riempito gli spazi di via Castello. Feste, sagre, tornei, sport, grest e memorial hanno riempito il calendario della parrocchia. L’oratorio Don Bosco però continua le sue attività anche in questi giorni con la fine dei campi scuola estivi.

Le gite

Due le mete per le escursioni e i campi estivi, con Parzanica, sulle sponde bergamasche del Lago di Iseo, che si riconferma meta amata dai giovani trenzanesi e Valbondione sulle Alpi orobiche. Divisi per età e per location i grandi, gli adolescenti, i piccoli e le mamme volontarie hanno reso le due esperienze condivise e partecipate.

I tornei

Calcio, ma non solo. Grandi e piccoli hanno trovato spazio sul sintetico del Mattia Bregoli. Sulla piastra invece la sabbia ha visto combattere i migliori team di pallavolo per il memorial di beach volley dedicato a Filastro Verzeletti. Il torneo 2018 è stato vinto dal team “Pallalcolisti”, seguiti da “Tiriamo a Campari”, dagli storici “Amici di Silvio” che si sono classificati terzi.

20-24 agosto

La macchina delle proposte non si ferma qui. L’oratorio di Trenzano vivrà una gita in Campania dal 20 al 24 di agosto con il parroco don Flavio Raineri.

Tra le altre proposte fervono i lavori per la missione giovani che sarà dal 20 al 30 settembre prossimo e per la gita, condivisa con la parrocchia della frazione di Cossirano, a Roma, per la canonizzazione del baeto Paolo VI, il pontefice bresciano, che sarà a metà ottobre.