Tanti eventi aspettando il Natale a Trenzano

La festa in piazza

Un ricco fine settimana di eventi per i mercatini in paese. Piazza delle Libertà e via Vittorio Emanuele hanno dato vita ad un partecipato evento. Ricco il calendario delle manifestazioni coordinate anche dell’associazione dei negozianti e dei commercanti trenzanesi.

Bancarelle, stand, sfilate, animazione, musica, moto e molto altro ancora nel pomeriggio di sabato 8.

Presente Santa Klaus e la slitta del Natale.

Nel centro della manifestazione anche un banchetto dedicato alla raccolta firme per l’introduzione dell’educazione civica a scuola.

Natale solidale

Come ogni anno, a pochi giorni dal Natale, torna l’iniziativa solidale per sostenere il gruppo dei volontari dell’ambulanza. Sono iniziate una serie di giornate dal titolo «Il Buono che fa Bene» che hanno visto e vedranno impegnati i soccorritori in diverse piazze della Bassa bresciana per raccogliere fondi per le attività del primo soccorso locale.

Sabato e domenica scorsi sono stati allestiti diversi gazebo nelle piazze di Trenzano, Cossirano, Pompiano, Lograto, Comezzano-Cizzago, Maclodio e Berlingo per raccolta fondi. I volontari e la loro bancarella promuoveranno pandori, panettoni e dolci natalizi. L’iniziativa durerà per tutto il mese di dicembre.

Spettacolare la foto con i dolci natalizi dei volontari che hanno ricreato nel piazzale della sede un arancio albero di Natale.

Anche in auditorium

Anche in auditorium Padovani nel pomeriggio di domenica si è tenuto uno spettacolo per grandi e piccini.

Le foto

Spazio nel prossimo numero del Chiariweek di venerdì 14 per le foto della due giorni di festa.