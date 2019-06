Taglio del nastro all’attesissimo Notte bianca di Pontoglio. Il divertimento è iniziato e la festa continuerà fino a tarda notte.

Notte bianca a Pontoglio

Al via la notte più attesa dell’anno. Il tema di questa edizione sonno i “cosplay”, ognuno infatti potrà infatti essere chi vuole! Il nastro è da poco stato tagliato dal sindaco Alessandro Seghezzi, dai rappresentanti dell’associazione Commercianti e da tutti gli organizzatori. Non mancherà proprio nulla: dal cibo al divertimento. Ci saranno attività e attrazioni in ogni via e anche tantissimi gadget. Sono tutti alla ricerca del sosia di Johnny Deep! Vietato mancare!

