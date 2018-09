Suor Saveria Menni torna a Trenzano per un momento di condivisione

L’incontro

Una serata di testimonianza si è tenuta mercoledì all’oratorio San Giovanni Bosco. I fedeli trenzanesi hanno incontrato la suora missionaria, impegnata da anni in Sud America. La consacrata 77enne ha tenuto una riflessione e ha raccontato le sue attività al pubblico presente nell’aula magna dell’oratorio. L’evento iniziato alle 20.30 ha visto la presenza di molte famiglie, amici e parenti della Menni, ma anche di giovani interessati al mondo missionario. La suora ha sottolineato come Trenzano abbia negli anni, dato numerosi volontari al Terzo Mondo.

In America Latina

In famiglia anche la sorella suor Eugenia è ricordata per le sue opere di carità, non oltre oceano, ma in città. A lei è infatti intitolata la mensa Caritas diocesana.

Storie di «vita di strada», come suor Saveria Menni si descrive, senza dimenticare però le sue origini bresciane, anzi trenzanesi, mescolando così spagnolo, italiano e dialetto locale, in un racconto appassionato e avvincente. «Trenzano è la mia parrocchia, qui ho ricevuto il mandato e coltivato la mia vocazione – sottolinea la religiosa – C’è ancora molto lavoro da fare, soprattutto per chi la vede con la mentalità bresciana, anche se l’incontro con la missione e con i poveri ti cambia». La serata è continuata poi con l’illustrazione di opere dedicate alla formazioni, con i racconti dei momenti tragici come l’arrivo del ciclone «El Niño» in Perù o il crack finanziario a Buenos Aires.

La chiamata e la proposta

La suora trenzanese, in Italia per questioni legate al capitolo generale, ha esortato i presenti alla chiamata. Sono infatti attivi 4 posti, due in Argentina e due in Uruguay, con il servizio civile per aiutare le Dorotee di Cemmo, assieme alla fondazione Tovini di Brescia. Suor Saveria Menni ha concluso salutando i presenti e lasciando materiale informativo sulle opere promosse e sostenute anche dai trenzanesi.

Settembre mese di missioni in paese

Annunciato e più volte promosso, settembre continuerà nel nome della missione e dei giovani. Dal 20 al 30 infatti inizia un momento dedicato alla missione popolare in paese, con la presenza di religiosi di Bosco Chiesanuova. L’ultimo evento simile risale al 2000.