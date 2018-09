Sport fest e divertimento a Capriano del Colle. L’evento, adatto a grandi e piccini, ha caratterizzato tutto il weekend.

Tre giorni interi di sport e divertimento. Grande successo per la Sport fest, ancora in corso, organizzata a Capriano del Colle. Si tratta di una manifestazione ludico motoria nata dalla collaborazione delle varie associazioni sportive del territorio in collaborazione con l’assessorato allo Sport guidato da Ferruccio Veschetti. L’evento ha come cuore pulsante l’oratorio, tutto ruota infatti nei suoi ambienti, tranne la gara ciclistica per bambini che stamattina sarà nel centro.

Nel corso della festa, gruppi e società sportive hanno l’occasione di far conoscere la propria realtà, ma si potranno anche incontrare gli atleti che hanno ottenuto buoni riconoscimenti nazionali e internazionali. La manifestazione coinvolge tantissimi volontari, anche allo stand gastronomico, e sono tutti giunti dal mondo dello sport e dallo stesso oratorio.