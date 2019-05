Il campionato di crossfit a scopo benefico alla sua quarta edizione si riconferma un successo di partecipazione.

Community e beneficenza

Trentasei team per un totale di settantadue atleti provenienti da Manerbio, Palazzolo, Travagliato, Brescia, Pompiano si sono sfidati ieri pomeriggio fino all’ultima prova di forza a Pompiano in nome della solidarietà. Un successo di partecipazione per “Woda charity tour” la competizione itinerante di crossfit che ieri ha fatto la sua terza tappa alla West Union Crossfit quartier generale dell’iniziativa. Creato e promosso dalla pompianese Melania Partel, il progetto è nato con l’intento di permettere a più atleti di confrontarsi, rafforzare i legami di amicizia creando occasioni di community, il tutto nella visione condivisa della beneficenza. “Ognuno di noi ha a cuore una causa così abbiamo deciso ogni anno di devolvere il ricavato delle iscrizioni e della giornata ad un’associazione diversa. Quest’anno abbiamo scelto Di corsa con Eli, un’ associazione culturale di sensibilizzazione alle malattie tumorali e dedita alla raccolta fondi da donare alla ricerca sul cancro” ha spiegato Melania.

Prossime tappe

Sabato 28 settembre presso Crossfit Brescia

Sabato 19 ottobre presso Heavy Tools Crossfit

L’articolo completo su Manerbioweek in edicola venerdì 24 maggio

