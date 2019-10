Sabato sera l’oratorio ha ospitato una bella occasione comunitaria: uno spiedo cucinato in onore del nuovo parroco don Luigi Pellegrini.

Una festa per tutti

Più di 180 persone, tra coperti e pasti d’asporto, hanno partecipato all’iniziativa voluta dai volontari dell’oratorio. Adulti, giovani, bambini, famiglie e compagnie di ragazzi non si sono lasciati sfuggire questa bella occasione per stare insieme e dare il benvenuto a don Luigi. Anche il parroco è rimasto contento e soddisfatto sia per l’affluenza di gente che per l’iniziativa. “E’ una bella idea- ha commentato – Dovremmo organizzare spiedi molto più spesso”. I volontari si sono mostrati desiderosi di darsi da fare e felici dell’arrivo di don Pellegrini che sicuramente porterà una ventata d’aria nuova a Seniga.

