Sem&Stènn da urlo sul palco della quadra Villatico. Grande successo per il duo che per la prima volta si è esibito a Chiari.

Finalmente a casa. E non più solo di Stefano Ramera, clarense d’origine. Perchè ora a vivere in città è anche Salvatore Puglisi. In arte Sem&Stènn, ieri sera, si sono esibiti sul palcoscenico della quadra Villatico ed è stato un grandissimo successo. Questa è stata l’ultima tappa del loro tour in Italia. Nella piazza di Villatico sono accorse persone di tutte le età per vederli. Energici e grintosi sul palco, non sono mancati nel porre nemmeno i ringraziamenti per tutto l’affetto ricevuto prima e dopo X Factor.

