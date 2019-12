Scontro fra auto a Castenedolo, scatta l’emergenza: la missione di soccorso è attiva.

Scontro fra auto

Attimi di paura a Castenedolo dove poco fa, alle 12.20, due auto si sono scontrate mentre percorrevano via Dante. Il codice rosso è scattato subito: i presenti hanno allertato le Forze dell’Ordine e l’ambulanza dei soccorritori di Calcinato, giunti subito sul posto. In questo momento non si conosce la dinamica dell’incidente e le condizioni dei feriti.

Sul posto anche i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale per i rilievi del caso.

