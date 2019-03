Rovato, Coccaglio e Chiari in marcia per la Pace. La manifestazione è partita alle 9 da via La Marmora: fra i temi accoglienza, disarmo e ambiente.

Ha preso il via questa mattina alle 9 da via La Marmora, davanti al Municipio di Rovato, la Marcia della Pace. Attraverserà i Comuni di Rovato, Coccaglio e Chiari. Il primo tema affrontato è stato quello dell’accoglienza: si sono susseguite diverse testimonianze per sensibilizzare i partecipanti alla manifestazione a questo tema. Disarmo e ambiente saranno invece gli argomenti che verranno affrontati nelle prossime tappe.

In centinaia hanno risposto all’invito

Centinaia di persone hanno risposto all’invito del Tavolo della Pace Franciacorta Monte Orfano. Numerossisime le realtà e i sodalizi del territorio che hanno aderito, tra cui gli Scout e molte associazioni dei tre Comomuni e dei paesi limitrofi. A livello istituzionale sono intervenuti i rappresentanti dei Comuni di Castegnato e Passirano.

