Ribaltamento a Rudiano: è codice rosso in vi Brescia

Aggiornamento delle 13.05

A bordo del mezzo ribaltato c’era solo una ragazza di 19 anni, soccorsa tempestivamente. Per fortuna non ha riportato gravi ferite ed stata trasportata in ospedale in codice verde.

Ribaltamento a Rudiano

Attimi di apprensione in via Brescia a Rudiano, dove un mezzo si è ribaltato mentre percorreva via Europa: è successo poco da, alle 12.30. Ancora nulla sulle condizioni della donna (e di eventuali altre persone) a bordo. Sul posto in codice rosso si sono precipitato i volontari di Roccafranca con un’ambulanza, assieme ai Vigili del Fuoco da Chiari e alla Polizia Stradale, per i rilievi del caso.

Seguono aggiornamenti

TORNA ALLA HOME