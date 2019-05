Primo giorno di Ztl a Borgosatollo, coda da Ghedi.

Strada Borgosatollo congestionata

Mattinata complessa per gli automobilisti che da Ghedi dovevano raggiungere Brescia nel primo giorno di avvio della Ztl in via Santissima, a Borgosatollo. Non essendo per loro possibile attraversare Borgosatollo, l’intenzione era quella di usufruire della corda molle per dirigersi in città. Il risultato? Strada Borgosatollo, all’interno del comune di Ghedi e più avanti Montirone, ulteriormente congestionata. “E’ molto peggio del solito” ha fatto sapere un automobilista ghedese. Alle 8.30 dall’altezza dei due ristoranti che si affacciano strada un’unica colonna di auto proseguiva fino all’imbocco della corda molle. Così anche più avanti, alla rotonda del cimitero di Borgosatollo.