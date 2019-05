Il candidato sindaco Sara Acerbis ha presentato i componenti della sua squadra, le linee guida e gli obiettivi del programma

Impegno e rinnovamento

La lista civica Rinnovamento per Pompiano ha presentato i suoi candidati mercoledì sera nei locali dell’ex biblioteca. Paolo Piovani, PierpaoloCalzoni, Marina Tomasini, Andrea Zavaglio, Mariangela Bradanini, Emanuele Pedroni, Antonio Paolo Della Volpe, Mauro Massetti, Eleonora Baratta, Carla Baratti, Riccardo Toninelli, Michele Marini hanno deciso di scendere in campo a fianco di Sara Acerbis con cui hanno condiviso gli ideali e gli obiettivi del programma elettorale. Entusiasmo, energia e perseveranza guideranno i candidati nella sistematica ricerca di fondi, per non gravare sul bilancio comunale, nella promozione della cultura e dell’istruzione, nella valorizzazione delle aree verdi, ma soprattutto nel ricreare quel senso di comunità che negli anni si è perduto, ma che può fare la differenza. “Vogliamo avere un atteggiamento inclusivo: i cittadini devono essere parte integrante del cambiamento che vogliamo proporre – ha spiegato Acerbis – Ascolteremo problematiche e suggerimenti: insieme si possono ottenere grandi risultati”.

TORNA ALLA HOME PAGE