Presentata la 33esima edizione del salto con l’asta a Chiari. L’appuntamento è per lunedì e martedì sera in piazza Zanadelli durante il Palio delle Quadre.

Salto con l’asta a Chiari

Non si sta più nella pelle. E’ stata presentata ieri sera in sala Repossi la trentatreesima edizione del salto con l’asta in piazza, una vera istituzione del Palio delle Quadre che ogni anno riesce a migliorarsi, a portare in città atleti di fama mondiale e regalare a tutti gli spettatori un grande show. Tantissime le novità di quest’anno: restano due le serate, ma i riflettori non saranno più puntati solo sugli uomini. Lunedì sera infatti, in piazza Zanardelli dalle 20, si disputerà la gara internazionale femminile che vedrà arrivare in città atlete da record mentre martedì invece in scena ci saranno i pezzi da novanta del maschile.

L’articolo completo sarà nelle pagine del ChiariWeek in edicola a partire da domani, venerdì 29 settembre.

TORNA ALLA HOME