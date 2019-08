Presentata la quarantunesima edizione del Palio delle Quadre. E’ tutto pronto, ufficialmente si inizia domenica mattina, ma Cortezzano ha in serbo un evento per sabato sera.

Palio delle Quadre

E’ stato presentato questa mattina in Comune il Palio delle Quadre. La quarantunesima edizione si prospetta più ricca che mai. I protagonisti di Cortezzano, Marengo, Zeveto e Villatico, l’assessore alla Cultura Chiara Facchetti e il consigliere delegato Ludovico Goffi hanno illustrato gli eventi. Loro hanno reso note tutte le notività e spiegato i momenti che caratterizzeranno la kermesse. Il Palio sarà inaugurato domenica mattina, insieme all’anno sportivo. La quadra Cortezzano aprirà la settimana in anticipo: è infatti in calendario per sabato sera il burraco solidale per i Vigili del fuoco.

Tutto il programma e gli approfondimenti saranno in edicola venerdì, insieme al ChiariWeek, nello speciale patinato di 40 pagine proprio sul Palio delle Quadre.

TORNA ALLA HOME