Premiati gli avisini più storici a Leno. La piccola cerimonia è avvenuta dopo la tradizionale assemblea annuale.

Oggi in biblioteca la sezione locale dell’Avis ha riunito i suoi donatori per l’annuale assemblea generale in cui viene dato conto del lavoro fatto in questi anni e il bilancio del sodalizio. A seguire per premiazioni per gli avisini che hanno raggiunto importanti traguardi con le loro donazioni.

