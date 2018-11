Premiate in Regione le due campionesse travagliatesi di pattinaggio e ginnastica artistica. Con loro a Palazzo Lombardia l’assessore regionale Cambiaghi e il vice sindaco Tironi.

Premiate in Regione due campionesse travagliatesi

Un importante riconoscimento, assegnato a due giovani campionesse bresciane in una cornice altrettanto importante. Mercoledì pomeriggio i due talenti dello sport travagliatese Letizia Ghiroldi e Giulia Messali, assi rispettivamente del pattinaggio a rotelle e della ginnastica artistica, sono state convocate a Palazzo Lombardia per ricevere una medaglia per i traguardi raggiunti.

La Ghiroldi è vice campionessa italiana di pattinaggio e del mondo seniores 2018. Mentre la Messali ha vinto i Giochi del Mediterraneo 2018 di ginnastica artistica con l’oro di squadra e individuale alle parallele asimmetriche e l’argento nel corpo libero, aggiudicandosi il titolo di campionessa juniores di primo livello.

La consegna delle medaglie

Per l’occasione speciale erano presenti, oltre ai parenti, ai rappresentanti istituzionali dei Comuni di residenza e ai direttori tecnici delle due società, Asd Pattinaggio Travagliato e Asd Estate ‘83, anche l’assessore allo Sport di Regionale Lombardia, Martina Cambiaghi, l’assessore allo Sport del Comune di Travagliato e consigliere regionale Simona Tironi, che hanno consegnato alle due campionesse una medaglia raffigurante la regione e il palazzo della Loggia di Brescia.

“Complimenti di cuore a Giulia Letizia: due atlete di indiscusso talento che, con la loro bravura, stanno esportando l’eccellenza sportiva del nostro territorio in Europa e nel mondo – ha commentato con orgoglio la Tironi – Sono felice ed entusiasta di sapere che la nostra comunità è ben rappresentata da queste due grandi sportive, alle quali va il mio più grande in bocca al lupo per il loro futuro”.

