Grande partecipazione al pranzo sociale del Gruppo Volontari Solidarietà di Pompiano che si è tenuto alla sede delle penne nere.

Record di presenze

Record di presenze per il pranzo solidale del “Gruppo Volontari Solidarietà di Pompiano” che con i 150 commensali e le 200 porzioni d’asporto ha suggellato un successo. Risultato importante che conferma la grande stima per una realtà che dal 1997 ha a cuore il benessere del prossimo. Capitanata dal pompianese Giuseppe Boglioli, l’associazione conta su 42 volontari che senza risparmiarsi offrono alla comunità il servizio di trasporto ai disabili e agli anziani che hanno bisogno di cure, nell’assistenza pre-scolastica nelle scuole primarie e secondarie, nel servizio sul pulmino scolastico e in tanti altri servizi dove è richiesto il loro prezioso aiuto.

Le dichiarazioni

“Siamo molto soddisfatti del risultato ottenuto e orgogliosi dell’affetto che ci dimostra la popolazione – ha dichiarato il presidente Giuseppe Boglioli – Quest’anno sono aumentate le persone che richiedono la nostra assistenza e si è aggiunto il servizio per le scuole che ci vede impegnati alle 12.30 e 14, speriamo l’anno prossimo di poter contare su nuovi volontari per servire al meglio il paese “.

Orgoglio e stima che è confermato anche dall’Amministrazione comunale.” È una realtà fondamentale per Pompiano che spesso viene riconosciuta come un’istituzione correndo il rischio di chiedere troppo, loro comunque sono sempre disponibili per accogliere tutte le richieste. A loro volontari va tutta la nostra gratitudine” ha commentato il primo cittadino Giancarlo Comincini.

TORNA ALLA HOME