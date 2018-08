Palio delle Contrade: grande festa nella Urago medievale. Sfilate e sfide tra le vie del paese.

Palio delle Contrade Grande festa nella Urago medievale

E sono cinque. E’ arrivata la “manita”. La contrada Tre Corone, quella verde, ha vinto il quinto Palio, il secondo di fila. Per quanto concerne i piccoli, invece, a vincere la gara è stata San Pietro. Nulla da fare per Castelaro e Zeona. Quella di domenica è stata senza alcun dubbio la serata più importante dell’ottava edizione della Festa di San Lorenzo. Dopo la bellissima sfilata in abiti medievali, l’evento è entrato nel vivo.

Battesimo

La novità di quest’anno è stato il battesimo del contradaiolo. Un momento importante per tutti i bambini nati nel 2017. Una piccola cerimonia ed ecco che anche loro ora fanno parte della contrada in cui abitano.

Dopo la gara

I verdi si sono dimostrati ancora una volta i più forti a spingere il carro, carico di sacchi, per le vie del paese. Terminate le sfide, ci sono state le premiazioni alla presenza del parroco don Vincenzo Arici, del sindaco Antonella Podavitte e ovviamente del re e della regina della festa. E infine tanti palloncini colorati sono volati in cielo.