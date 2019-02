Questa sera, nella sala delle manifestazioni culturali di Orzivecchi, si è tenuta un’assemblea intitolata “Utenze domestiche: incontro informativo riguardante il sistema di raccolta differenziata rifiuti”. La serata ha dato seguito all’appuntamento della scorsa settimana, dedicato alle utenze non domestiche e rivolto a enti e imprese.

La raccolta a Orzivecchi

Il sindaco Marco Paderno e l’assessore Liliana Ferrari hanno presentato il gestore vincitore dell’appalto per lo smaltimento dei rifiuti, BI.CO DUE s.r.l., e fornito alla cittadinanza dei dati sulla situazione ecologica del paese. L’ottimo lavoro di raccolta differenziata portato avanti dalla cittadinanza è valso a Orzivecchi il titolo, rilasciato da Legambiente, di “Comune riciclone”.

Il sindaco: “Puniremo i trasgressori”

“Si tratta di un traguardo da non guastare – ha detto il sindaco Marco Paderno – La maggioranza degli abitanti rispetta le regole: tutto quel lavoro non deve andare sprecato. Abbiamo organizzato dei controlli per individuare i trasgressori: sono attivi alcuni ispettori ecologici e delle fototrappole”.

Qualche novità

I rappresentanti della BI.CO hanno offerto un ripasso delle norme generali della raccolta; successivamente hanno spiegato alcune le piccole novità organizzative. Si lavora in nome della continuità: i metodi orceani si sono dimostrati vincenti.