Questo pomeriggio nella parrocchiale si sono svolte le esequie di Simona Poli, una donna dal cuore grandissimo.

Il funerale

La comunità di Orzinuovi oggi si è fermata per unirsi nel dolore e nella preghiera in un ultimo abbraccio alla famiglia Poli. Simona era conosciuta in paese soprattutto per la sua attività di volontariato al quale non ha mai rinunciato nonostante la malattia che ha affrontato sempre col sorriso. “Una piccola grande donna dal cuore grandissimo che ci ha confortato con la sua dolcezza” come l’ha ricordata il fratello Dario. “Nemmeno il tempo hai voluto tenere per te ma lo hai donato al volontariato alla casa di riposo. La tua consapevolezza del valore della vita ti ha mostrato ad essa più forte e più serena” così l’hanno ricordata gli amici.

TORNA ALLA HOME