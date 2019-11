Si è riunita ieri sera l’associazione «Commercio & Mestieri» al centro culturale Aldo Moro per presentare il nuovo direttivo e fare il punto sulle attività natalizie in programma.

Il direttivo

A tirare le redini del gruppo ci sarà il presidente Gardoni Michele ci saranno il vice presidente Cristian Tavazzi, il tesoriere Roberto Pennacchio, il segretario Monica Chiesa e i consiglieri Donatella Piemonti , Daniela Gavazzoni, Sabrina Magli e Arturo Cappellini. Tra volti vecchi e nuovi il nuovo gruppo coeso e mosso da grande passione punta al rilancio del centro storico anche con la collaborazione proficua delle realtà locali.

«Ringrazio i nuovi membri del direttivo che hanno dato un nuovo slancio – ha commentato in apertura il presidente – La ventata di entusiasmo dei giovani commercianti ci ha permesso di mettere in campo idee nuove e diverse per rendere attraente il centro storico e speriamo di riuscire nell’intento». Tante sono le novità in serbo per il periodo natalizio, la principale coinvolgerà Piazza Vittorio Emanuele che rimarrà aperta al traffico. Ci si calerà nell’atmosfera natalizia grazie a personaggi da fiaba, Gingerbread Mans, elfi e Babbo Natale a partire da domenica 8 ogni domenica pomeriggio invaderanno il centro. Un’intrattenimento itinerante quello proposto quest’anno che vedrà la collaborazione del gruppo teatrale «Qdv» di Orzinuovi, «Il Clan» di Pompiano e gli «sBANdac» di Trenzano, inoltre un mercatino straordinario di natale proporrà in piazza Garibaldi prodotti tipici locali e di nicchia per soddisfare i palati ricercati.

TORNA ALLA HOME