E’ venuta a mancare questa mattina a Orzinuovi l’amata professoressa Anna Marchini di soli 55 anni. La donna insegnava all’Istituto Comprensivo Superiore di primo grado.

Insegnante di matematica

Una malattia si è portata via Anna, la docente di matematica che tutti amavano. In molti coloro che si erano affezionati a lei, probabilmente grazie al suo metodo d’insegnamento o semplicemente per la sua persona. Tanti gli studenti e gli insegnanti addolorati per la perdita.

