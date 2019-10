Ombrellate contro l’auto militare e minacce di morte: in manette

Ombrellate contro l’auto dei carabinieri e li minaccia di morte: in manette un clarense di 58 anni. Sconterà tre anni di carcere.

I carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Chiari erano fermi in via Milano, nei pressi del supermercato, per un controllo di routine, quando un uomo di 58 anni che passava a piedi in quel momento ha cominciato a prendere a ombrellate l’auto di servizio dei militari senza motivo, passando poi agli insulti e alle minacce di morte. Nel cercare di allonanarli con l’ombrello, inoltre, il clarense ne ha ferito uno alla mano. A quel punto i due militari lo hanno bloccato e amanettato. L’uomo, pregiudicato, è stato portato prima in caserma ed è stato denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale, resistenza, lesioni e daneggiamento di veicolo militare.

Lunedì mattina si è svolto il processo per direttissima: l’arresto è stato convalidato e il clarense dovrà scontare tre anni di carcere alla casa circondariale di Brescia.

