Per le motivazioni della sentenza emessa lunedì pomeriggio bisognerà attendere, ma per i giudici Luciano Alpino, fondatore di Casa Bau, non ha commesso i reati di cui è stato accusato. L’uomo era sospettato di maltrattamenti ed esercizio abusivo della professione veterinaria. Accuse che sono state spazzate via dalla sentenza.

“Mi sento liberato da un peso”. Luciano Alpino ha accolto con gioia il verdetto di primo grado. Dopo le polemiche e una serie di vicissitudini Casa Bau aveva infatti chiuso i battenti, ma l’uomo ha continuato a dedicarsi ai cani abbandonati, disabili e malati in forma privata. “Hanno fatto di tutto per distruggermi, mi hanno diffamato. Questa per me è una grande vittoria”, ha aggiunto.

