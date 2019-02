Ancora un fine settimana di sole. Ma torna il freddo. I venti da Est abbasseranno le temperature massime, assestandole tra i 9 e gli 11 gradi. Previsioni meteo.

Da diversi giorni assistiamo ad una primavera anticipata in Lombardia con temperature gradevoli, specie nelle ore centrali della giornata, e assenza di precipitazioni. Sarà così anche nel weekend prossimo quando, secondo l’esperto meteo Christian Brambilla, ci aspettano giornate di sole, con un cielo a tratti velato e il ritorno dei venti di “Foehn”. Inverno dunque secco e molto caldo. In pratica quasi mai arrivato.

Previsioni meteo per sabato e domenica

Dopo la bella giornata odierna, con sole e temperature che hanno sfiorato i 16/18 gradi in Brianza, nel Lecchese, Varesotto, Milanese, Comasco, domani, sabato 23 febbraio, ci attende un cielo più velato, ma asciutto. I venti da Est abbasseranno però le temperature massime assestandole tra i 9 e gli 11 gradi.

Domenica ulteriore abbassamento delle temperature. Il cielo sarà sereno ma le minime torneranno sullo zero termico e le massime non supereranno i 13 gradi.