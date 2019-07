Maxi furto al Golf club La Colombera di Castrezzato. La razzia è avvenuta nella notte tra lunedì e martedì e sono stati trafugati mezzi agricoli.

Maxi furto alla Colombera

Sono state rubate numerose macchine agricole: si parla di mezzi dal valore di centinaia di migliori di euro. Dovrebbe superare i 200mila euro. E’ successo nella notte tra lunedì e martedì e a comunicarlo sono stati gli stessi gestori sula pagina Facebook. Gli attrezzi rubati servivano per la cura del meraviglioso campo da golf, uno dei più frequentati e apprezzati di tutta la Provincia e non solo. Purtroppo nessuno sembra aver visto nulla, ma le indagini sono in corso e tramite le telecamere di videosorveglianza della zona si cercherà di fare chiarezza. I mezzi, fondamentali per il Club, sono stati messi su Facebook: chiunque dovesse vederli è pregato di contattare la struttura. Indagano i carabinieri della Compagnia di Chiari e la stazione di Castrezzato.

TORNA ALLA HOME