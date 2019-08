Questa mattina a Rudiano si sono svolti i funerali di Angelo Baresi, l’operaio 51enne morto folgorato in un tragico incidente in cantiere.

L’ultimo saluto

Alle 10 di questa mattina in tanti hanno voluto dare l’ultimo saluto ad Angelo Baresi, il 51enne scomparso per un tragico incidente sul lavoro. La moglie e i due figli sono stati sostenuti dalla famiglia e dall’intera comunità: commozione, tristezza e anche rabbia serpeggiavano tra i presenti che ancora non trovano parole davanti alla tragedia che ha colpita il famigliare, l’amico, il collega. Un incidente fatale che poteva evitarsi, che nel 2019 ha un sapore ancora più amaro. Il feretro dopo la funzione è stato portato al tempio crematorio: presenti alle esequie anche tante persone provenienti da Urago d’Oglio, paese natio del 51enne.

