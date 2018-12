Pinocchio, il libro per l’infanzia che continua ad affascinare grandi e piccini è stato riletto partendo dal significato delle figure animali

Gli animali di Pinocchio e altre figure

“Gli animali di Pinocchio e altre figure” è il volume scritto da Delfino Toninelli, autore noto per la sua prolifica produzione in ambito didattico e pedagogico, e presentato venerdì sera presso il teatro comunale Carlo Tira di Pralboino. Toninelli in un vivace dialogo col sindaco Franco Spoti ha accompagnato il pubblico attraverso la scoperta delle metafore nascoste dietro agli animali presenti nell’opera di Collodi. Durante la serata le letture di Samuele Del Pero, la voce di Asya Alghisi e l’accompagnamento al piano di Kumiko Hiramoto hanno reso la serata un vero e proprio spettacolo. Soddisfatto il sindaco Spoti <<Delfino non solo ci ha fatto venir voglia di rileggere Pinocchio, ma anche di approfondire i suoi significati nascosti>>.

