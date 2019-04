Leno piange Angelo Boffelli

Leno piange Angelo Boffelli. Anima della frazione di Porzano, Boffelli si è spento questa mattina dopo una lunga malattia. Suo il tradizionale calendario della frazione, la documentazione storica e fotografica sulla vita del paese. Sempre attivo per la comunità, Boffelli era sempre presente in parrocchia e in oratorio.

I funerali avranno luogo lunedì pomeriggio alle 15 nella parrocchiale della frazione.