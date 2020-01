Lavoro nero: controlli tra Borgo San Giacomo e Pontevico e migliaia di euro di multe. Le verifiche sono state effettuate dalla Compagnia dei carabinieri di Verolanuova con lo specifico settore del Nucleo.

Lavoro nero: controlli nella Bassa

I Carabinieri della Compagnia di Verolanuova coadiuvati da personale del Nucleo carabinieri Ispettorato del Lavoro, hanno effettuato controlli in diversi laboratori del settore tessile. Sono state emesse multe da migliaia di euro.

A Borgo San Giacomo

in un calzaturificio di Borgo San Giacomo, gestito da italiani, è stato adottato il provvedimento della sospensione dell’attività e sono state irrogate sanzioni per 67mila euro con relativa denuncia a piede libero del titolare per impiego di 7 lavoratori su 16 senza un regolare contratto di lavoro, violazione della normativa sulla sicurezza inerente utilizzo di macchinari non a norma.

A Pontevico

In un laboratorio di confezione di giubbini di Pontevico, gestito da cinesi, è stato adottato il provvedimento della sospensione dell’attività e sono state irrogate sanzioni per 23mila euro con relativa denuncia a piede libero del titolare per impiego di 6 lavoratori su 15 senza un regolare contratto di lavoro, violazione della normativa sulla sicurezza.

